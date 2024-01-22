السبكى يبحث مع سفير رواندا تعزيز السياحة العلاجية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السفير دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ومجهودات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالخدمات، وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى، والخدمات الفندقية للمنشآت، وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والعمل وفق أعلى معايير الاعتمادات والجودة والحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي والتطور التكنولوجي لبيئة العمل والخدمات، وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وخدمات السياحة العلاجية.

تبادل الخبرات الممكنة

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تمت مناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات الممكنة بين مصر ورواندا في شتى مجالات الرعاية الصحية، وسبل تعزيز السياحة العلاجية من خلال تقديم هيئة الرعاية الصحية خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الوافدين من رواندا الراغبين في العلاج بمصر، ولفت السبكي إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة نجحت في الحصول على اعتمادات دولية في جودة الخدمات، كما أن أسعارها تنافسية بالمقارنة بأسعار الخدمات بدول أخرى بالمنطقة وأوروبا، متابعًا: أن نجاح هيئة الرعاية في التعاقد مع كبرى شركات التأمين الطبي الدولية يعكس ثقة المجتمع الطبي الدولي في قدراتها الصحية.

وأكد السبكي أهمية هذه اللقاء كخطوة هامة في بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا في مجالات الرعاية الصحية، متابعًا: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الكامل لهم، وأعرب السبكي عن استعداد هيئة الرعاية الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لرواندا في تعزيز القدرات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الصحي، كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين لتحقيق رؤية توفير خدمات صحية عالية الجودة وشاملة للجميع.

وتابع: أنه نستهدف نقل التجارب الصحية المصرية الناجحة من مصر لإفريقيا في ضوء استراتيجية الهيئة لعام 2024 بالتعاون مع مختلف الدول، للاستفادة من خبرات مصر الرائدة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الصحي.

جهود مصر في تطوير القطاع الصحي

من جانبه، أعرب السفير الرواندي عن تقديره لجهود مصر في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما أنجزته هيئة الرعاية الصحية في مصر طفرة نوعية، وأن مستشفياتها مجهزة لتقدم خدمات لا تقل عن أي مستوى عالمي متقدم، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة قيِّمة لتعزيز التعاون بين مصر ورواندا في قطاع الرعاية الصحية، ومعربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، وأهمها الرعاية الصحية، والذي يسهم في نقل الخبرات المتقدمة في هذا المجال، متابعًا: نتطلع إلى مستقبل مشرق للتعاون الصحي بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات.

السبكى يبحث مع سفير رواندا