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مصر

"الصحة" تطلق 9 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بالمجان.. اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إطلاق 9 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم، وتستمر لمدة يومين.

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القوافل الطبية لـ"حياة كريمة" تجوب المحافظات

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق، البعالوة الكبرى مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، منشأة رضوان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، الجنابهة مركز جوش عيسى بمحافظة البحيرة، بتمدة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ميت دمسيس مركز أجا بمحافظة الدقهلية، زاوية العوام مركز الضبعة بمحافظة مطروح، مركز طبي التجمع الأول مركز القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، عطف أبو جندي مركز قطور بمحافظة الغربية، السلام مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

القرى الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيههًا للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

أبرز التخصصات التي تضمها القوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في: الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات قوافل "حياة كريمة"

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و259 ألفًا و846 مواطنًا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال عام 2023، ضمن حملة 100 يوم صحة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

مستفيدو القوافل الطبية يشيدون بخدمة الأطباء للبسطاء

وأوضح "عبدالغفار" أنه تم إجراء 359 ألفًا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألفًا و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

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