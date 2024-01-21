مستفيدو القوافل الطبية يشيدون بخدمة الأطباء للبسطاء

تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنظيم القوافل الطبية في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالينا البسطاء.

وتم توقيع الكشف الطبى على قرابة 2000 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل الحالات الصحية التي تتطلب إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لاستكمال الفحوصات أوعمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

مستفيدو القوافل الطبية يشيدون بمستوى القوافل الطبية "خدمات ممتازه وأطباء أكفاء"

قالت رضا الصافي، احدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، ان من اكبر المشكلات التي كان يعاني منها اهل منطقة برج العرب هي نقص الخدمات الطبية وتردي مستوى المستوصف الصحي الوحيد وبعد مسافته مما كان يجعلنا نتضطر نستحمل ألم المرض دون اللجوء للمستوصف الطبي.

تابعت ان القوافل الطبية شامله الخدمات وينظمها فريق طبي من اطباء وممرضين على اعلى مستوى فيسمعونا جيدا ويشخصونا مع صرف العلاج اللازم دون اي مقابل مادي وجميع الخدمات بالمجان.

أكملت هناء مرسي، احدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، أن ما يميز القوافل الطبية انها شامله التخصصات وجميع الاجراءات تتم في مكان واحد بدءا من الكشف حتى المتابعه غير أن الحالات التي تتطلب اجراءات اكثر يتم توجيهها الى مستشفى تخصصية لاكمال باقي الفحوصات والعلاج.

واصلت نادية خليل ان من احلام اهالي برج العرب هو توفير مستوصف طبي، لكن في وقت قياسي اصبح لدينا مستشفى متكامل ووحده اسعاف غير القوافل الطبية التي تنظم على فترات متقاربة حتى لا ينقص الاهالي اي شىء.

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