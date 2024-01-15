الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القوافل الطبية لـ"حياة كريمة" تجوب المحافظات

جريدة الدستور

في إطار التزام مؤسسة "حياة كريمة" بصحة المصريين عادت القافلات الطبية بمختلف المحافظات خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة طنطا وجامعة الفيوم.

القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة

وتضمّنت القوافل الطبية مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك الباطنة والنساء والأطفال والجلدية وطب الأسنان، إضافة إلى تخصصات أخرى وصلت أعداد المستفيدين في المحافظات إلى 5000 شخص، بالإضافة إلى الأعداد التي تم تحويلها إلى المستشفيات القريبة.

ولم تكن القوافل الطبية مقتصرة فقط على الرعاية البشرية، بل تضمّنت أيضًا خدمات بيطرية ناجحة، حيث تم علاج مئات من رؤوس الماشية والطيور ويترقب الجميع بشغف القوافل الطبية القادمة التي ستزور محافظات مصر لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.

مستفيدون يشيدون بتجربتهم 

قالت عايدة صبري، إحدى المستفيدات من الخدمات الطبية المتنقلة، إنها تلقت العلاج اللازم بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة على يد أطباء متخصصين، حيث كانت تعاني من ضعف في السمع.

وأشارت إلى أنها عندما علمت بوجود القافلة الطبية، قررت زيارتها لإجراء الكشوفات وتلقي العناية الصحية اللازمة مشيرا إلى أنها تلقت معاملة جيدة من جميع الفرق المشاركة، بدءًا من المتطوعين وصولًا إلى الأطباء، الذين قاموا بمراعاة تقدمها في السن وساعدوها في الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى انتظار طويل.

قال سيد إسماعيل أحد سكان قرى سوهاج، وكان يعاني هو وسكان قريته من نقص خدمات صحية وخدمات أساسية، مما أثر سلبًا على حياتهم اليومية، وزادت حالات الأمراض والأوبئة دون وجود علاج، حتى تمكنت مبادرة "حياة كريمة" في تحسين منظومة الصحة، حيث قامت بتجديد وتحديث جميع وحدات الصحة في القرى وتجهيزها بكل الأجهزة الطبية الحديثة، كما أوضح أن هذه الإنجازات قد سهلت الحصول على العلاج والخدمات الطبية.

وأضاف “سيد” أن المبادرة حققت نجاحات غير مسبوقة في الملف الطبي، حيث نظمت قوافل طبية شملت جميع التخصصات والكوادر الطبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا، كما قامت بتنظيم حملات توعية صحية في القرية، شملت محاضرات حول الأمور الصحية وعبر سيد عن شكره وتقديره للقائمين على المبادرة على تحسين الحياة في الريف المصري.

القوافل الطبية حياة كريمه مؤسسة حياة كريمة القوافل الطبية الشاملة التخصصات

مواد متعلقة

تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية في قرى دمياط خلال شهر يناير

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ2 مليون و259 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية المتنقلة خلال العام الجارى

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟