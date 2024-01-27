صاحب دار نشر: الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب" فيديو"

تعيش دور النشر المختلفة حالة من الرواج الكبير خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٥، المقام بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، وفي اليوم الثالث له قامت الدستور بجولة ميدانية داخل أروقة المعرض لرصد حجم الاقبال والتفاعل بين دور النشر والزائرين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يقول صاحب دار ريشة للنشر " الحمد لله هناك حالة جيدة للغاية في تفاعل المصريون مع معرض الكتاب، حيث ان أعداد الزائرين في تزايد مستمر علي مدار الثلاثة أيام، ونقدم داخل جناح الدار خصومات كبيرة، وكتاب جيب بعنوان المو صلاح هدية منا لمرتادي الجناح كتجربة لعودة الكتب الميني الصغيرة مرة أخري.

وهناك حالة من الاقبال الكبير علي الكتب الالكترونية هذا العام، خاصة بين أوساط الشباب بفضل التقدم التكنولوجي الكبير الذي نعيشه خلال السنوات الماضية، وأيضًا بسبب شغف القاريء لخوض أي تجربة جديدة ".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.