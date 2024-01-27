السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عروض وخصومات هائلة في جناح الطفل بمعرض الكتاب ( صور )

جناح الطفل بمعرض
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تخفيضات خصومات هائلة في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث حرص دار " سمبا للنشر" على عرض مجموعة متنوعة من القصص والروايات بأسعار مخفضة جدًا لتشجيع الأطفال على القراءة.

كما قام الدار بعرض عشر قصص ب60 جنيه، وعرض ال40 قصة ب200 جنيهًا، وعرض الدار لوحة البازل بعشرون جنيهًا وذلك لنشر الوعي الثقافي لدي الأطفال وحثهم على القراءة وحضور المعرض كل عام، وانتشرت البهجة والسرور على وجوه الأطفال واستمتعوا بالعروض الموجودة داخل جناح الطفل.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

جمعية بيوت الشباب تقدم رحلات مخفضة بمعرض الكتاب

حرصت جمعية بيوت الشباب المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقدمت جمعية بيوت الشباب المصرية خصومات وعروض على رحلات السفر داخل محافظات مصر لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن مبادرة اعرف بلدك.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب قاعة المؤتمرات سمبا الأطفال تشجيع الأطفال على القراءة معرض الكتاب

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