كتب وشاى.. «فيبى» تروج رواياتها وتبيع مشروبات

بجوار بوابة الدخول رقم ٢، سيصادف زائر معرض القاهرة الدولى للكتاب مشروعًا صغيرًا؛ عبارة عن عربة شاى وقهوة يزينها علم فلسطين، وتتوسطها روايتان «عالم موازى» و«٦٦٦» للكاتبة فيبى فرج، صاحبة المشروع.

قالت «فيبى»: «أنا كاتبة، وأطرح هذا العام روايات جديدة، وأستغل هذا العيد الثقافى سنويًا وأجهز مشروعى.. عجلة المشروبات الساخنة».

وأضافت: «الفكرة بدأت فى ٢٠١٥، عندما تركت عملى فى إحدى الشركات الخاصة واتجهت للعمل الحر، وتصادف عملى بكافيه يقدم الكتب لمرتاديه مجانًا لقراءتها، ومن هنا قررت الاستقلال وتدشين مشروعى الصغير بجانب تأليفى لعدة روايات ودواوين شعرية».

وتابعت: «بالنسبة لعلم فلسطين الذى يتصدر المشروع، فهو أقل شىء أستطيع تقديمه للتضامن مع أهالينا فى فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيح عنهم الغمة».