السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المستشار محمود فوزى يزور معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حضر، منذ قليل، إلى معرض الكتاب بالتجمع الخامس، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزار جناح عصير الكتب بقاعة (٢) وعددا من أجنحة المعرض المختلفة.

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أدباء ونقاد يناقشون المشروع السردي للطيب صالح في معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي جناح عصير الكتب الكتاب معرض النرويج

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