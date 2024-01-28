صاحب دار كنوز للنشر: الإقبال على معرض الكتاب تاريخى.. و"العقرب السام" الأكثر مبيعًا (فيديو)

يواصل زائرو معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ٥٥، في أرض المعارض بالتجمع الخامس، توافدهم على أجنحة المعرض المختلفة، لليوم الرابع علي التوالي، وبالحديث مع ياسر رمضان صاحب دار كنوز للنشر والتوزيع، حول حجم الإقبال وحركة البيع والشراء، قال: “صراحة الإقبال هذا العام تاريخي، حيث يتوافد على المعرض يوميًا الآلاف من المواطنين، وهو ما جعل الناشرين يقومون بإنتاج إصدارات جديدة خلال فترة المعرض”.

وعن رواج الكتب الخاصة بالدار، يقول: "الكتاب السياسي هو الأكثر مبيعًا، خاصة العقرب السام للدكتور محمد الباز، الذي يثرينا بمعلومات وكواليس ذات قيمة كبيرة من حين لآخر".

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.