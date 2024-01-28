الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صاحب دار كنوز للنشر: الإقبال على معرض الكتاب تاريخى.. و"العقرب السام" الأكثر مبيعًا (فيديو)

ياسر رمضان
ياسر رمضان

يواصل زائرو معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ٥٥، في أرض المعارض بالتجمع الخامس، توافدهم على أجنحة المعرض المختلفة، لليوم الرابع علي التوالي، وبالحديث مع ياسر رمضان صاحب دار كنوز للنشر والتوزيع، حول حجم الإقبال وحركة البيع والشراء، قال: “صراحة الإقبال هذا العام تاريخي، حيث يتوافد على المعرض يوميًا الآلاف من المواطنين، وهو ما جعل الناشرين يقومون بإنتاج إصدارات جديدة خلال فترة المعرض”.

وعن رواج الكتب الخاصة بالدار، يقول: "الكتاب السياسي هو الأكثر مبيعًا، خاصة العقرب السام للدكتور محمد الباز، الذي يثرينا بمعلومات وكواليس ذات قيمة كبيرة من حين لآخر".

 

txt

الأنتيكات التراثية تجذب أنظار زائري معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

txt

مصنوعات الفخار تجذب رواد معرض القاهرة للكتاب في يومه الرابع (صور)

 

 

معرض القاهرة الدولى للكتاب 

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

 

زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب ارض المعارض ياسر رمضان صاحب دار كنوز دار كنوز حجم الاقبال وحركة البيع معرض الكتاب

مواد متعلقة

"جمهورية بلا جمهور".. كتاب يتناول معاناة أهل اليمن في معرض الكتاب

هدية الصائم الصغير تجذب زوَّار جناج الجزائر بمعرض الكتاب

"لماذا يكره المثقفون بعضهم".. كتاب يتناول سقطات المبدعين في معرض الكتاب

"الدولة الغنية والفقيرة".. كتاب يناقش الأوضاع الاقتصادية بمعرض الكتاب

زحام شديد على جناح الفتوى والتشريع بمعرض القاهرة للكتاب

المستشار محمود فوزى يزور معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

صاحب دار نشر: الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعًا فى معرض الكتاب" فيديو"

زحام كبير في حفل توقيع "الآثم" لـ أحمد يونس بمعرض الكتاب (صور)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة