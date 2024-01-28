الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جمهورية بلا جمهور".. كتاب يتناول معاناة أهل اليمن في معرض الكتاب

جمهورية بلا جمهور
"جمهورية بلا جمهور

يظل المجتمع اليمني واحدًا من المجتمعات العربية التي تعاني من ويلات الحروب في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى صراعات داخلية كبيرة بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يتناوله كتاب جمهورية بلا جمهور للكاتب ضياء خالد السعيدي، والذي يتم عرضه بجناح دار صوفيا للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ٥٥.

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وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

"جمهورية بلا جمهور
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