كل ما تريد معرفته عن أجندة معرض القاهرة للكتاب فى يومه الخامس

لليوم الخامس علي التوالي، تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، ونقدم لكم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض القاهرة للكتاب.

فعاليات وندوات القاعة الرئيسية

ففي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان استرداد الآثار المصرية"، ويشارك فيها كلا من: د. زاهي حواس، والسفير عمر سليم، وتدير اللقاء د. آمال عثمان.

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني”، بمشاركة كل من الكتاب: أحمد طوسون، أحمد قرني، لينا الكيلاني، ويديرها أحمد عبد النعيم.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط” ويشارك كل من: د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ الاجتماع، د. خالد عكاشة، د. خالد عبد الفتاح، ويديرها دكتور محمد الباز.



يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “إسبانيا والثقافة العربية” ويحاضر فيها كارمن رويث، ويحاورها د. أحمد سالم.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة الروائية العمانية د.جوخة الحارثي، والكاتب القطري أحمد عبد الملك، ويديرها خالد منصور.

يليها في الثانية والنصف وضمن محور تجارب ثقافي، ”، لقاء بعنوان “سياسة الكتاب الكاميروني”، وعرض بعض الكتب، مع الكاتب الكاميروني إيانجو نجنج دانييل، ويديرها كامبور كامبور.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة بعنوان “إبسن علي المسرح العالمي”، تقدمها د. نينا ماري إيفينيس، يليها حلقة نقاشية حول ترجمة مسرحيات هنريك إبسن إلي اللغة العربية مع شيرين عبد الوهاب، ويعقبها نقاش بعنوان "هل سينجو المؤلف؟ يور ستانفيك يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والهياكل الاقتصادية في عالم النشر.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، يحل السفير عمرو رمضان، في ضيافة المعرض ولقاء بعنوان “ذكريات دبلوماسية”، تديرها منة الشرقاوي.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بقاعة بلازا 2، تعقد في الثانية عشرة ظهرا، ضمن محور المؤسسات الثقافية المصرية، ندوة بعنوان “أولويات قضايا الوعي المجتمعي والوطني في بناء الجمهورية الجديدة” مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

يليها وفي نفس القاعة، في الثانية، وضمن مشروعات السرد العربي، ندوة “عبد الرحمن منيف”، بمشاركة كل من: الناقد د. شوقي بدر يوسف، ومن السعودية الناقد د. صالح سالم، د. أحمد الصغير، وتديرها الكاتبة الروائية سلوي بكر.

يعقبها في الرابعة، لقاء بعنوان “مدرسة تحسين الخطوط”، بمشاركة خضير البورسعيدي، والشاعر محمد بغداد، ويديرها خالد مجاهد.

وضمن محور شخصيات مصرية “مئويات” لقاء حول مئوية ميلاد دكتور ميلاد حنا، بمشاركة كل من: عادل حمودة، د. عصام شرف، محمد سامي، هاني ميلاد حنا، ويديرها علاء عصام.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “عمر: بيت من المكعبات في مدينة الملائكة”، للكاتبة فاطمة ناعوت، ويناقش الكتاب كلا من: د. رامز سعد، نوال مصطفي، ويديرها أشرف ضمر.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة “19 يناير” للكاتب عثمان مكاوي، ويناقشه كل من: سمية عبد المنعم، عبد النبي فرج، ويديرها عبد الناصر العطيفي.

يليها في الرابعة مناقشة أعمال المستشار محمد الدمرداش، يناقشه حلمي النمنم، ود. نشوي النحاس، وتديرها دينا صلاح الدين.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية الكاتب الروائي مصطفي البلكي، “واد جدة”، ويناقشه كلا من: محمد عطية محمود، د. نداء عادل، ويديرها د. محمود فرغلي.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض القاهرة للكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أشرف أبو جليل، سيد صدقي، عبد الرحمن تمام، عبير العطار، عفت بركات، ماجد أبادير، محمد أبو العزايم، محمد خير، مصطفي منصور، مها الغنام، يونس أبو سبع، ويديرها الشاعر عبده الزراع.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر المكسيكي خوان أرماندو، ويحاوره د. عبد الحميد غلاب.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد فضل شبلول، إيهاب البشبيشي، الجميلي أحمد، حسونة أحمد، سالم أبو شبانة، سامح محجوب، سحر أنور، ومن الإمارات الشاعر طلال الجنيدي، عادل جلال، الشاعر السوري عبد القادر الحصني، فوزي خضر، والشاعر العراقي منعم الفقير، وتديرها د. نانسي إبراهيم.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، في الثانية عشر ظهرا.

يليها في الواحدة والنصف، عرض أوبريت “الليلة الكبيرة” قطاع الإنتاج الثقافي.

يليها في الثالثة عصرا، عرض لفرقة “بنات وبس”، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.

يليها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي، والتابع لهيئة قصور الثقافة.

وضمن أجندة معرض القاهرة للكتاب، تشهد قاعة بلازا 2 عدد من الفعاليات الفنية أيضا، تبدأ في الثانية عشرة ظهرا، وعرض للسيرك القومي.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي.

وفي الثالثة عصرا، عرض لفرقة “أنغام الشباب”، والتابعة لقطاع الإنتاج الثقافي.

يعقبها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة بيت العود العربي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.