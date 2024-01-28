الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في رابع أيامه.. أكثر من 254 ألف زائر لمعرِض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الرابع من فعاليات الدورة 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الأحد الموافق 28 يناير، 254190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو 1،264،173 زائرًا.

معرض الكتاب رحلة غنية بالمتعة والمعرفة

وقال د.أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب:"شهد اليوم الرابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، حيث ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة.

وتقام الدورة الحالية لــمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، د.سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي لــ معرض القاهرة الدولي للكتاب  في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

واستحدثت اللجنة العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام محور «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة، كما يحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة وهى «ديوان الشعر المصري» «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

معرض القاهره الدولي للكتاب النرويج ضيف شرف الدورة 55 دكتور سليم حسن رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني الدكتور أحمد بهي الدين

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