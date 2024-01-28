الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تثمن مشاركة فنزويلا في معرض القاهرة للكتاب 55

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استقبلت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء الأحد، إرنستو بيياجاس وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا، فور وصوله لمصر للمشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب.

ورحبت وزيرة الثقافة بنظيرها الفنزويلي، وثمنت أهمية المشاركة الأولى للجانب الفنزويلي بمعرض الكتاب، كونها تمثل إضافة قوية للمعرض على صعيد التنوع  الثقافي الذي يستهدف المعرض تفعيله على كافة الأصعدة.

ونقل وزير الثقافة الفنزويلي تحية نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا إلى الرئيس السيسي وثمَّن دور مصر في حل قضية فلسطين، مُعبرًا عن احترامه وتقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد، مُعربًا عن أهمية هذه المشاركة كونها تمثل نقطة انطلاقة لتفعيل المزيد من التعاون الثقافي والفني بين الدولتين، واختتم اللقاء بشكر وزيرة الثقافة المصرية على حفاوة الاستقبال، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين.

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وزارة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السيد إرنستو بيياجاس وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا معرض القاهرة الد ولي للكتاب وزيرة الثقافة وزير الثقافة الفنزويلي

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