الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قلب مفتوح.. رواد معرض الكتاب يحتشدون حول جمال شعبان

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حشود كبيرة من قبل زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، على ندوة الدكتور جمال شعبان، والذي يناقش بها كتابه الأول بأسم" قلب مفتوح" والتقط الحضور الصور التذكارية مع الدكتور جمال شعبان تخليدًا لذلك اليوم.


وحرص “شعبان” على التقاط الصور التذكارية مع جماهيره قبل بدء الندوة، وتحدث مع الجمهور الذي التف حوله عن أهمية الكتاب، وذكر الدكتور جمال أنه سعيد جدًا بمشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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زائري معرض القاهرة معرض القاهره الدولي للكتاب جمال شعبان قلب مفتوح الصور التذكارية الدكتور جمال شعبان

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