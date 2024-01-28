الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الصحة» تعلن عن الخدمات الطبية المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خدماتها «المجانية» المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
 

الصحة: فحص 399 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية


قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي، تضم 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقًا طبية في تخصصات (الأطفال- الأسنان- الباطنة)، بالإضافة لقياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي»، مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم توفير وحدة أشعة مقطعية على الصدر لتقديم جميع الفحوصات، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، وعيادة متنقلة للأمراض الصدرية، بالإضافة إلى توفير سيارتين مجهزتين لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.

txt

الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

ولفت «عبدالغفار» إلى تمركز 4 سيارت إسعاف في محيط المعرض وداخله، بينهم سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بأي أمراض تنفسية معدية، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات الوزارة تشمل أيضًا نشر فرق للتوعية للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الاحترازية بأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وبخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

ونوه  «عبدالغفار» إلى مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، لتوعية المواطنين، وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، استعدادا لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة في الصحة العامة، ومهنية بالصحة  النفسية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات

وزارة الصحة والسكان مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية التأمين الطبي قياس ضغط الدم والسكري الخدمات الطبية أشعة مقطعية

مواد متعلقة

الصحة: انعقاد غرفة الأزمات المركزية على مدار الـ24 ساعة لمتابعة تنفيذ خطة تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

"الصحة": انتهاء أعمال ميكنة 4 آلاف و667 مكتب فى 27 محافظة

السبكى: هيئة الرعاية الصحية ستصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل مع بداية 2024

وزير الصحة يتابع استعدادات تطبيق خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية 2024

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة