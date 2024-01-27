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مصر

الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، التي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوهًا إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص المقبلين على الزواج 100 مليون صحة حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الشهادة الصحية

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