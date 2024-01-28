الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مليون زائر لـ«العرس الثقافى» فى 3 أيام فقط

معرض الكتاب - عدسة:
معرض الكتاب - عدسة: حسن مسعد

تجاوز عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٥ عدد المليون زائر، بعد ٣ أيام من فتح أبوابه للجمهور، مُحققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا فى معدلات الإقبال على المعرض.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهى الدين، إن إجمالى الحضور لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى اليوم الثالث، وصل إلى ٤٠٤ آلاف و٩٣١ زائرًا، ليصل عدد زوار المعرض، خلال الأيام الثلاثة الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إلى مليون و٩ آلاف و٩٨٣ زائرًا.

ووصفت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التى يشهدها المعرض بأنها تمثل بداية مبشرة ودلالة واضحة على أن هذه الدورة استثنائية فارقة فى تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافى والفنى الذى يقدمه الحدث للجمهور، ومواكبته التطورات الحاصلة حولنا فى مختلف المجالات، مشيدة باهتمام الأسرة وحرصها على تلقى الزاد الثقافى، وإدراكها قيمة المعرفة فى بناء المجتمعات.

تُقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من ٢٥ يناير الجارى حتى ٦ فبراير المُقبل، وذلك تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

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