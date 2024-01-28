الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوار معرض الكتاب: المنتخب هيفوز على الكونغو وهيتوج بالثامنة (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة دور ال١٦، لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار، التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، رصدت “الدستور” خلال جولة ميدانية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، توقعات الجمهور لنتيجة المباراة.

وقال عدد من جمهور المعرض إن توقعاتهم تنحصر في فوز منتخبنا الوطني بنتيجة ٢/٠، والترشح لدور الثمانية للبطولة، مع تمنياتهم بالتوفيق للاعبين للتويج بالكأس الغائبة منذ ١٤ عامًا، حيث أخر بطولة كانت عام ٢٠١٠.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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مشغولات الخزف تجذب أنظار رواد معرض القاهرة للكتاب

 

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