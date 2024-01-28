الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمود الهوارى: دور مُشرف للدولة والأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد الدكتور  محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الدور المُشرّف للدولة المصرية والأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية، وذلك خلال الندوة التي نظمها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف الهواري، أن هذا الدور المشرف والموقف الثابت الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت، منذ بدايتها وحتى الآن، وقد دعمت مصر هذا الموقف الديني والوطني النبيل برفضها التام تهجير إخواننا الفلسطينيين، كما كان الأزهر الشريف كعهده دائمًا من هذا الدعم، بداية من المحاضرات والندوات والمؤلفات وعقد المؤتمرات الكبرى لفضح مخططات الكيان الصهيوني، ثم الجهود الإغاثية الكبيرة نصرة للقدس.

وأشار الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية إلى الدور المهم للأزهر الشريف ما جعله دائمًا في الموعد داعمًا للفلسطينيين، ولعل إعلان فضيلة الإمام الأكبر عن عام للقضية الفلسطينية، يعد إعلانًا صريحًا وواضحًا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المسئولية تجاه فلسطين تشاركية، وعلينا جميعًا التعاون في دعمها ونصرتها، ويجب علينا إحياء القضية في نفوس وعقول أبنائنا.

كان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد عقد ندوة بعنوان "الدور التكاملي للمؤسسات المصرية في دعم وإغاثة غزة".

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كاتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب تخطى "فرانكفورت".. وهذه نسخة استثنائية (فيديو)

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بـ"المراجيح والزحليقة".. ألعاب جناح الطفل تجذب أطفال معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب محمود الهواري بمجمع البحوث القضية الفلسطينية الأزهر الشريف جناح الأزهر

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