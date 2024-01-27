السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"فن أخضر مستدام".. مبادرة الأزهر لدعم الإبداع والابتكار في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبادرة ريادية بعنوان: "فن أخضر مستدام"، ضمن فعاليات مبادرة (قضايا العصر وتغير المناخ)، للعام الثاني على التوالي بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«55».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تهدف المبادرة، إلى تشجيع الموهوبين والمبدعين ورواد الأعمال بالأزهر الشريف والمجتمع لإعادة تدوير المستهلكات البيئية بشكل نفعي وإنتاجي، وتؤكد المبادرة على أن حماية البيئة والمحافظة عليها من الواجبات الدينية؛ ويتم تنفيذ المباردة من خلال ورش عمل لزوار جناح الأزهر لإنتاج أعمال فنية ووظيفية منها: كسر الزجاج والمرايات وورق الجرائد والمجلات، لتشجيع الفكر الريادي للمشاريع متناهية الصغر من خلال طرح حلول تشكيلية وابتكارية بإعادة استخدام المستهلكات البيئة، وتنفيذ لافتات توعوية بالخط العربي مع الأطفال للعمل معًا من أجل حماية البيئة.

معرض الكتاب

تأتي المبادرة في إطار حرص الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على اكتشاف وتنمية القدرات، ونشر الثقافة والوعي البيئي، وبإشراف عام  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وضمن جهود الدولة المصرية لحماية البيئة، والتحول للأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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فن أخضر مستدام الأزهر مبادرة الأزهر جناح الأزهر قضايا العصر وتغير المناخ معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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