نهلة الصعيدي: جناح الأزهر فرصة عظيمة للتعريف بالقدس والتعمق في العلم والمعرفة

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن ركن القدس بجناح الأزهر الشريف، ذو طابع خاص، ويمثل فرصة عظيمة، للتوعية بالقضايا الدينية والثقافية المتعلقة بالقدس، ويسعى للحفاظ على تراث القدس وعروبتها وأهميتها الدينية والثقافية، ويوفر فرصة للزوار للتعرف على تاريخ وثقافة القدس، وكفاح شعبها الأبي والتذكير عبر اللوحات الفنية بواقع المرأة الفلسطينية وصمودها.

جناح الأزهر الشريف

وأشادت الدكتورة نهلة الصعيدي بالفعاليات التوعوية والتعليمية والأنشطة المختلفة بركن الطفل، والفتوى، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، ودعم الابتكار، مؤكدةً أنها تستهدف جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والشباب والبالغين، وتزخر بمجموعة متنوعة وذات قيمة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية التي تلامس احتياجات الناس المختلفة في الفن والثقافة والفكر.

كما وجهت دعوة لجميع رواد معرض الكتاب إلى زيارة جناح الأزهر، كونه فرصة لطلاب المدارس والزوار للاستكشاف والتعمق في العلم والمعرفة وتنمية وتطوير المهارات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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