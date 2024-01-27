السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علي بن تميم خلال توقيع "مسيرة رجل الإنسانية": مصر والإمارات اتفقا على تفكيك الفكر المتطرف

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، إننا متواجدون في مكان ملهم قصر الأمير محمد الذي بني  1901 بطريقة تمزج بين الحضارات.

وأضاف بن تميم خلال ندوة أقامها مركز أبو ظبي للغة العربية لتقديم كتاب أن هذا يرمز إلى فكر الدكتور جمال سند السويدي الذي يقوم على التنوع والتعدد لأننا نرى منهجيته الانضباط الذي يحاول أن يستفيد من البعد الثفافي والتراثي.

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عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55

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"فن أخضر مستدام".. مبادرة الأزهر لدعم الإبداع والابتكار في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتابع: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية" بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، أن مبدأ التسامح في دولة الإمارات أسس له الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رصد الكاتب "السويدي" في كتابه الذي يعتبر درة التاج بين كتبه من خلال عنايته واقترابه من مدرسة صاحب السمو وقيمته المعرفية والتنموية.

معرض الكتاب 

كما أضاف أن من يطلع على الكتاب يلقى أن الدكتور السويدي في أسلوبه السهل الممتنع، فمن جهة يرى أن الكتابة عن تجربة سموه لا تحتاج إلى أسباب أو مسوغات، ففي سماته واسمه وثقافته وتجربته النهضوية والتنموية ما يكفي من أسباب، وما يستحق النظر والتأويل والتحليل.

وأوضح أن جمال السويدي نجح من خلال تجربته الكلية في استخدام مناهج البحث العلمية، والجمع بين التاريخ والسياسة والاجتماع وعلم النفس في قيادة هذا الحراك البحثي التوثيقي المنضبط، لدراسة شخصية صاحب رئيس الدولة.

وأكد أن مصر والإمارات أتفقا على تفكيك الفكر المتطرف   والإرهابي خاصة الذي كانت تتبناه جماعة الإخوان المسلمين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
مصر والإمارات والإمارات مصر الفكر المتطرف الدكتور علي بن تميم البعد الثفافي والتراثي معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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