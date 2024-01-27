عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55

توافد عدد من الجماهير المصرية من مختلف الفئات العمرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55 لزيارته الذي بدأت فعاليات يومه الثالث اليوم السبت.

عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بدورته الـ55، ايوابه في تمام العاشرة صباحًا، ويقام في مركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، وسط إقبال كبير من الجماهير على الندوات والفعاليات المهمة.

حيث شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته ال 55 ، حشد جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية منذ يومه الأول، حيث بلغ عدد الزوار 207414 زائرا.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024



سجل سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته ال 55، قيمة 5 جنيهات للتذكرة، ويستطيع المواطنون حجز التذاكر الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من خلال المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض في منطقة التجمع الخامس.



مواعيد معرض الكتاب 2024



ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته ال 55، الجماهير يوميًا منذ يوم 25 يناير الماضي حتي يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بدءا من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة الثامنة مساءً، ما عدا يوم الخميس ويوم الجمعة يتم استقبال الزوار حتي الساعة التاسعة مساء.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2024



ويمكن حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

القيام بالدخول على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في دورته ال55.

الخطوة الثانية:

القيام بالضغط على خانة كلمة شراء تذكرة.

الخطوة الثالثة:

القيام بكتابة رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة.

الخطوة الرابعة:

القيام بكتابة عدد التذاكر المطلوب شراءها.

الخطوة الخامسة:

القيام باختيار طريقة الدفع الاليكتروني.

الخطوة السادسة:

سوف يتم تلقى نسخة من حجز تذكرة معرض الكتاب 2024، عبر رسالة نصية على رقم الواتس اب او عن طريق البريد الإلكتروني.