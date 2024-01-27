السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتب المتحركة تشد انتباه رواد جناح الأطفال فى معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المعرض الذين كانوا يبحثون عن كتب وألعاب تناسب الأطفال كانت القصص المتحركة الأكثر جذبًا لانتباه الصغار.

 

أوضح أحد العارضين في دار ابتكار وإبداع للنشر والتوزيع أن هدف القصص المتحركة هو توفير وسيلة جديدة لتعلم الحروف للأطفال مشيرا إلى أن فكرة القصة تعتمد على مجموعة من الصور المجزئة يتم استخدام شريحة بلاستيكية لتحريك هذه الصور، مما يجعلها تبدو وكأنها تتحرك، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تسهل على الأطفال حفظ الحروف وتعلمها.

 

وأوضح العارض أن فكرة الشريحة البلاستيكية تعتمد على إخفاء الصورة وإظهار جزء منها، وعند حركة الشريحة تظهر الصورة وكأنها متحركة، ولتحديث التجربة، قاموا بدمج التكنولوجيا من خلال إطلاق تطبيق للهاتف المحمول، حيث يمكن للأطفال رؤية الصور المتحركة بمجرد تسليط الهاتف على صفحة الكتاب.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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