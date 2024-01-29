جناح وزارة الزراعة يُعلن بيع الكتب بسعر التكلفة في معرض القاهرة الدولي

أعلن جناح وزارة الزراعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، عن عرضه لبيع كتب زراعية بسعر التكلفة فقط، وهي ٥ جنيهات، ومنها مجلة الصحيفة الزراعية، فن صناعة المكرونة.

ويقول أحد موظفي الجناح ان الكتب الزراعية تلقي قبول ورواج كبير بين أوساط أهل الريف من زوار المعرض، خاصة العاملين بمجال الفلاحة وزراعة الأراضي، والحمد لله حركة البيع جيدة بالتزامن مع خامس أيام المعرض، وهناك تعاون كبير بين وزارتي الزراعة والثقافة في هذا المجال.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.