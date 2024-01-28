لا تفوتها.. أنشطة وفعاليات لطفلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، عيدًا لكل المصريين، الكبار والصغار، وخاصة الأطفال الذين يشعرون بسعادة كبيرة، ليس فقط بشراء الكتب الجديدة ولكن أيضًا بمشاركتهم في الكثير من الأنشطة الممتعة في معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 55.

وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأنشطة المميزة لأطفالك في معرض الكتاب 2024:

الورش الفنية

يمكن لطفلك أن يشارك في ورشة من الورش الفنية التي تقام بـ جناح الطفل، حيث تتنوع هذه الورش ما بين عمل الأورجامي، وأعمال يدوية، والرسم والتلوين، والطباعة على الورق وغيرها، وتلوين الفخار.

جلسات حكي للأطفال

كما يقيم جناح الطفل، في ركن مخصص للألعاب والأنشطة التفاعلية، جلسات حكي للأطفال في معرض الكتاب في ركن "الحكى"، من خلال إقامة جلسات "حكايات من بلادي"، وتمكين الفتيات، حول موضوعات مختلفة، منها "كيف تختار غذاءك الصحي"، وورشة حول الكتابة المسرحية، وورشة حكي بالتمثيل وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الجناح على مدار اليوم.

مسابقات تعليمية

كما يمكنك لأطفالك المشاركة في مسابقات تعليمة مختلفة، وهذه المسابقات التعليمية يصحبها توزيع جوائز على الأطفال المشاركين.

ورش توعوية عن السياحة والتراث

لاشك أن طفلك سيخرج من معرض الكتاب، وهو شخصًا جديدًا، إذ يهتم المعرض أيضًا بجانب الورش الفنية، إقامة ورش توعوية للأطفال حول السياحة والتراث المصري، من خلال ورش بعنوان "التوعية بالمناطق السياحية"، وتبسيط التراث وحكايات سيناوية وورش حكى بعنوان "الشاروني صندوق الحكايات"، وسرد "سر البطولة في حياة طه حسين"، بالإضافة إلى تقديم حكايات انتصار أكتوبر و"في بيتنا روبوت" وغيرها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد زائريه حتى اليوم مليون زائر، وحرصت خلاله الأسر المصرية على التوافد إليه من جميع محافظات الجمهورية، وبكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور.

كما يحرص على زيارته عدد كبير من من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصًا على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.