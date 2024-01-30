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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. حامل اللقب ووصيفه خارج البطولة.. منتخب كوت ديفوار يُقصي السنغال من كأس أمم إفريقيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وذلك بفوزه السنغال على بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

سجل هدف السنغال الوحيد حبيب ديالو مبكرًا بالدقيقة 4، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس ساحل العاج بعد تمريرة من ساديو ماني.

وأدرك فرانك كيسي التعادل لـ كوت ديفوار في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليجبر السنغال على اللجوء للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، استمر التعادل بين المنتخبين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز والمتأهل للدور المقبل.

وفي ركلات الترجيح، سدد كاليدو كوليبالي الركلة الأولى للسنغال، أعقبه نيكولاس بيبي بالتسجيل لـ كوت ديفوار.

وسجل بابي مطر سار الركلة الثانية لـ السنغال، فيما أحرز كوامي ثاني الركلات لـ كوت ديفوار.

وفي الركلة الثالثة للسنغال، سدد نياكاتي الكرة في القائم الأيسر، فيما سجل سيباستيان هالير الركلة الثالث للمنتخب الإيفواري.

وأحرز بامبا ديانج الركلة الرابعة للمنتخب السنغالي، ليرد عليه سيرج أورييه بالتسجيل لصالح كوت ديفوار.

وسجل سادي ماني خامس الركلات للسنغال، فيما أحرز فرانك كيسي الركلة الأخيرة لـ كوت ديفوار، ليقود بلاده للتأهل.

تشكيل السنغال وكوت ديفوار فى قمة كأس أمم إفريقيا 2023

جاء تشكيل السنغال كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إسماعيل جاكسون - عبده ديالو – خاليدو كوليبالي – موسى نياخات

الوسط: لامين كامارا – إسماعيلا سار – كريبين دياتا

الهجوم: ساديو ماني – حبيب ديالو – بابي سار.


بينما جاء تشكيل كوت ديفوار الذي يعتمد عليه إيميرس فاي المدير الفني المؤقت كالآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: سيرج أورييه - إيفان نديكا - أوديلون كوسونو - جيسلان كونان

الوسط: سيكو فوفانا - إبراهيم سانجاري - جان ميشيل سيري

الهجوم: ماكس جراديل - جان فيليب كراسو - عمر دياكيتي.

وحقق السنغال، الفوز على كل من جامبيا بثلاثية نظيفة، ثم على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات، بالفوز على غينيا، بهدفين دون رد، ليتصدر "أسود التيرانجا" مجموعته برصيد 9 نقاط.

أما المنتخب الإيفواري، فظهر بشكل مخيب للآمال، على عكس المتوقع، فاكتفى بتحقيق انتصار وحيد، على غينيا بيساو، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام كل من نيجيريا بهدف نظيف، وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.

ويقود منتخب كوت ديفوار، بشكل مؤقت، المدرب الوطني إيمرسي فاي، الذي تم تعيينه خلفا للفرنسي المقال جان لويس جاسيه.

السنغال كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا فرانك كيسي

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