رسميًا.. الأهلى يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضى

قام نادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

أكد مصدر مسئول بنادي المصري البورسعيدي، الحصول على توقيع اللاعب صلاح محسن، مهاجم نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أنه تم التعاقد مع مهاجم الأهلي، بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ليكون إضافة قوية لهجوم الفريق البورسعيدي.

وتابع أنه تم الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد، ونجحنا في الحصول على توقيع اللاعب بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويعمل حاليًا مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبوعلي على عقد عدة صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض بعض اللاعبين الذين تم انتقالهم إلى أندية أخرى، حيث تم انتقال اللاعب مروان حمدي إلى بيراميدز، وانتقال إلياس الجلاصي إلى صفوف الأهلي الليبي، بالإضافة إلى انتقال فرانك إيتوجا إلى فريق الجونة.