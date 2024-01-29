الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

صلاح محسن
صلاح محسن

أكد مصدر مسئول بنادي المصري البورسعيدي، على الحصول على توقيع اللاعب صلاح محسن، مهاجم نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر انه تم التعاقد مع مهاجم الأهلي، بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر ليكون إضافة قوية لهجوم الفريق البورسعيدي.

وتابع أنه تم الاتفاق علي كل تفاصيل التعاقد، ونجحنا في الحصول على توقيع اللاعب بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويعمل حاليًا مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي على عقد عدة صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض بعض اللاعبين الذي تم انتقالهم إلى أندية اخرى، حيث تم انتقال اللاعب مروان حمدي الى بيراميدز، وانتقال الياس الجلاصي إلى صفوف الأهلي الليبي، بالإضافة إلى انتقال فرانك إيتوجا إلى فريق الجونة.

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