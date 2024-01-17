يومان راحة للاعبى المصرى عقب التعادل مع البنك الأهلى

قرر علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر السبت المقبل استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق السادس والعشرين من يناير الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان فريق المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والتي جمعته بنظيره فريق البنك الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف للا شىء، ويحصد فريق البنك الأهلي النقطة الأولى عقب هزيمته في الجولة الأولى أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي حسين السيد وحسن علي لاعبي فريق المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة، وذلك عقب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق والتي جمعته اليوم بنظيره فريق البنك الأهلي.

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