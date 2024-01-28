هدف الزمالك.. أهلى بنى غازى يتمم اتفاقه مع المصرى البورسعيدى لضم "الجلاصى"

أكد مصدر مسئول بالنادي المصري انتقال إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، إلى نادي أهلي بني غازي الليبي لمدة ثلاث مواسم عقب انتهاء المفاوضات، والتوصل إلى كافة الأمور المادية والتي انتهت في صالح النادي المصري.

وكان الفريق الليبي قد اهتم منذ فترة بالحصول على خدمات صانع ألعاب المصري البورسعيدي ورفض مسئولو المصري الاستغناء عن اللاعب لضعف المقابل المادي قبل أن تنجح المفاوضات ويتم التوصل إلى انتقال إلياس الجلاصي إلى النادي الليبي مقابل مليون و500 ألف دولار لمدة 3 مواسم.

واختتم المصدر أن مجلس المصري نجح في تلك المفاوضات خاصةً وأن عقد اللاعب ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم.

وكان اللاعب التونسي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.