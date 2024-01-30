تفاصيل جلسة كولر وشوبير بعد طلب التعاقد مع بديل الشناوى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي على عقد جلسة خاصة مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق على هامش معسكر الإمارات قبل العودة للقاهرة رغم التراجع عن ضم محمد أبو جبل حارس مرمى البنك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن كولر أكد للحارس الشاب أن التعاقد مع حارس جديد ليس تقليلا منه أو عدم ثقة في إمكاناته الفنية بل سمة الفرق الكبرى تواجد أكثر من حارس مميز نظراً للمشاركة في أكثر من بطولة مختلقة.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني أكد لـ"شوبير" أنه لديه قناعة كبيرة بقدراته وإمكاناته من أجل المشاركة لحماية عرين المارد الأحمر، الأمر الذي جعله يوافق على رحيل علي لطفي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز قبل أن يفكر في عودته مرة أخري بعد إصابة محمد الشناوي الأخيرة مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ويرغب المدير الفني في وضع مصطفى شوبير في المرتبة الأولى وسيكون الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة على الرغم من التعاقد مع حارس جديد لمدة 6 أشهر فقط سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يتم حسم ملف الحارس البديل لمحمدالشناوي خلال الساعات القليلة المقبلة.

في المقابل بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وحصل كولر على عدة تسجيلات لمباريات المنافس لدراستها جيدًا والتعرف على أسلوبه والخطة التي يعتمد عليها استعدادًا لتلك المباراة المهمة.

الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي

وقرر مسئولو النادي الأهلي فسخ التعاقد مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي وذلك بناءً على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.