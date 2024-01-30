عاجل.. كولر يحدد مصير ياسر إبراهيم من الرحيل إلى الدورى السعودى

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، رحيل ياسر إبراهيم إلى نادي أبها السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة التعاقدات أخطرت كولر بوصول فاكس رسمي عن طريق شركة تسويق لانتقال مدافع الأهلي إلى أبها السعودي بمقابل 300 ألف دولارلمدة 6 أشهر، مع وضع بند أولوية الشراء في نهاية الموسم بمقابل يصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن كولر تمسك باستمرار مدافع الفريق، خاصة أنه طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الجاري، وأنه من الصعب التفريط في ياسر إبراهيم والفريق مقبل على المشاركة في أكثر من بطولة مختلفة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في دعم صفوف الفريق بمدافع جديد، بجانب الثلاثي محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، مع الاستغناء عن محمود متولي.

الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي

وفي سياق آخر، قرر النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن، الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

في المقابل، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء معسكر الإمارات.

وأبلغ كولر لاعبي الفريق بالحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية منتصف الأسبوع الجاري.

وخاض الأهلي معسكرًا تحضيريًا استمر لمدة 7 أيام في عجمان بالإمارات، حيث بدأ المعسكر يوم السبت الماضي، وتخللته مباراتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر في اللقاء الأول 2- 1 وتعادل إيجابيًا في المباراة الثانية 1- 1.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته بعد الراحة لمدة 3 أيام بمشاركة اللاعبين الدوليين عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية أمام الكونعو بضربات الترجيح.