مجلس الأهلى يجتمع لحسم ملف بديل العامرى فاروق

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة وحسم ملف بديل الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي وافته المنية عصر الجمعة الماضي.

وكشف مصدر مسئول عن أنه طبقا للوائح سيفتتح مجلس الأهلي الانتخاب في أقرب جمعية عمومية على مقعد نائب رئيس النادي ومنصب العضوية في حالة استقالة أي عضو للترشح على المنصب الجديد.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يفتح الباب للترشح على مقعد أمين الصندوق أو العضوية، حال استقالة خالد مرتجي أو محمد شوقي لخلافة العامري أو طارق قنديل لخلافة أمين الصندوق.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الخطيب لم يستقر على المرشح لخلافة العامري، حيث من المتوقع تقدم خالد مرتجي أمين الصندوق أو محمد شوقي أو طارق قنديل بالاستقالة من مجلس الإدارة ليترشح في الانتخابات على مقعد نائب الرئيس وأمين الصندوق الذي سيكون شاغرا حال الاستقرار على مرتجي.

ويدعو مجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية بعد نهاية شهر يونيو المقبل إذ تقام بين شهري يوليو وأكتوبر.

وجاءت تحركات مجلس الأهلي وفقا لما تنص عليه المادة 61 من اللائحة على أنه "إذا خلا مكان أو أكثر في مجلس الإدارة، يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب في أول جمعية عمومية عادية، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، ويجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمنصب الرئيس، أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق إذا كان من بين الأماكن الخالية، متى توافرت فيه الشروط المقررة، وبشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية التي تشتمل على بند انتخاب المقعد الشاغر ويجب أن تشتمل الدعوة في هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشح".

وينص قانون الرياضة على أنه تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية، أي أنه يمكن عقد جمعية عمومية عادية في أي وقت خلال 4 أشهر بعد تاريخ 30-6.

كما أن العامري فاروق كان يشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي بنادي الأهلي وتنص اللائحة على أنه في حال غياب رئيس المكتب التنفيذي تكون الرئاسة لأمين الصندوق وفي حال غيابه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا.

عزاء العامري فاروق اليوم بمسجد المشير طنطاوي

وأعلن النادي الأهلي تلقي العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، اليوم الإثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤م، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.