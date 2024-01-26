بعد وفاة العامري فاروق بسببها.. ما هي أعراض جلطات المخ؟

أعلن النادي الأهلي وفاة رجل الأعمال العامري فاروق، نائب رئيس النادي، عن عمر ناهز الـ 57 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة دخل على إثرها إلى المستشفى منذ شهر نوفمبر الماضي.

وتعرض العامري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر وأستمر فيها حتى وفاته اليوم.

وعانى العامري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة وسكتة دماغية على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

وفي هذا التقرير يقدم “الدستور” كل ما يتعلق بجلطات المخ حسب موقع CDC البريطاني.

ما هي جلطات المخ؟



جلطات المخ هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة لدى البالغين، وهي انقطاع إمداد الدم إلى أي جزء من الدماغ بسبب تجلط جزء من الدم في شريان، ويشار إليه أيضًا باسم نوبة الدماغ.

إذا توقف تدفق الدم لفترة أطول من بضع ثوان ولم يتمكن الدماغ من الحصول على الدم والأكسجين، يمكن أن تموت خلايا الدماغ، وتفقد القدرات التي تسيطر عليها تلك المنطقة من الدماغ.

ما هي أعراض جلطات المخ؟



يعد التعرف على المريض بجلطات المخ الحادة أمرًا حيويًا، حيث أن كل ثانية بعد انسداد الأوعية الدموية تؤدي إلى موت المزيد من أنسجة المخ، توصي الجمعية الوطنية للسكتة الدماغية بتذكر المصطلح FAST الذي يرمز إلى الوجه، والأذرع، والكلام، والوقت.

قانون F.AST:

إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بجلطة في المخ، فاطلب من الشخص القيام بما يلي:

F ACE - اطلب من الشخص أن يبتسم. هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟

A RM - اطلب من الشخص أن يرفع ذراعيه. لا ينجرف ذراع واحدة إلى الأسفل؟

S PEECH - اطلب من الشخص أن يكرر جملة بسيطة. هل الكلمات مبتذلة؟ هل يستطيع الشخص أن يكرر الجملة بشكل صحيح، أو إذا كان لديه صعوبة في الفهم؟

T IME - إذا أظهر الشخص أيًا من هذه الأعراض، فالوقت مهم واذهب إلى المستشفى على الفور.

أعراض جلطات المخ

تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ وصعوبة في التحدث أو الفهم.

صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

صعوبة مفاجئة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن والتنسيق.

صداع شديد مفاجئ من دون سبب معروف.

إذا ظهرت عليك أو على أي شخص معك أي من هذه العلامات، فاتصل على الفور بالاسعاف، وتحقق من الوقت حتى تعرف متى ظهرت الأعراض الأولى، فكل هذه المعلومات مهمة لمقدم الرعاية الصحية ويمكن أن تؤثر على قرارات العلاج.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بجلطات المخ؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بجلطات المخ، حتى لو لم يكن يشعر بالمرض، العديد من عوامل الخطر بجلطات المخ ليس لها أي أعراض، ولكن أفضل طريقة للوقاية هي تقليل عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها.

عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها:

ارتفاع ضغط الدم:

قراءة ضغط الدم 130/90 أو أعلى تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 4-6 مرات.

ارتفاع نسبة الكولسترول:

ارتفاع مستويات الكولسترول في مجرى الدم يمكن أن يسد الشرايين ويسبب سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو جلطات المخ.

مرض السكري:

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بجلطات المخ 2-4 مرات.

الرجفان الأذيني (AF):

عدم انتظام ضربات القلب، حيث يزيد الرجفان الأذيني من خطر الإصابة بجلطات المخ بما يصل إلى 6 مرات.

التدخين:

التدخين يضاعف من خطر الإصابة بجلطات المخ.

الخمول البدني أو السمنة:

الوزن الزائد يضع ضغطا على الدورة الدموية بأكملها. كما أنه يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري وكلها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة.

عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها



العمر:

يزداد خطر إصابتك بجلطات المخ مع التقدم في السن.د خاصة بعد سن 55 عامًا، حيث يتضاعف خطر الإصابة كل عقد.

النوع:

جلطات المخ أكثر شيوعا عند الرجال من النساء لكن النساء يموتن بسببها أكثر من الرجال.



ما هي علاجات جلطات المخ الحادة؟

الوقت أمر بالغ الأهمية عند علاج جلطات المخ إن الوعي بجلطات المخ لكل من المريض وعائلته هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية للعلاج الفعال.

و يمكن أن يكون علاج جلطات المخ أكثر فعالية إذا تم إعطاؤه بسرعة، خلال الساعات القليلة الأولى من بداية حدوثها



منشط البلازمينوجين للأنسجة الوريدية:

لمدة تصل إلى 3 ساعات، الدعامة الأساسية للعلاج هي منشط البلازمينوجين النسيجي عن طريق الوريد (IV-rtPA) هذا هو الحقن الوريدي لدواء يساعد على إذابة جلطة الدم في السكتة الدماغية الحادة.

