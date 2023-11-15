الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أحد الأمراض الشائعة.. أسباب وأعراض جلطات المخ

عثمان محمد
عثمان محمد

تعد جلطات المخ من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير حول العالم، وتزامنًا مع وفاة الفنان عثمان محمد علي إثر تعرضه جلطة في المخ، نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن جلطات المخ، وفقًا لموقع lincoln shire، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

خطورة جلطات المخ

 يعرف عن جلطات المخ واحدة من أكثر أمراض الأوعية الدموية تداولًا في العالم، وتعتبر من الطوارئ الصحية التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة، ويمكن أن تكون الجلطة الدماغية واحدة من أكثر الحالات التي تهدد الحياة وتسبب في الإعاقة الدائمة إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع وفعال.

بعد وفاة عثمان محمد علي.. كل ما تريد معرفته عن جلطات المخ

أبرز أعراض جلطات المخ

1 - الإصابة بالخدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.
2 - مواجهة صعوبة في التحدث أو الفهم.
3 - حدوث شلل في إحدى جوانب الجسم المختلفة.
4 - اضطرابات وصعوبة في الرؤية.
5 - صعوبة في مستوى التنفس
6 - التعرض إلى القيء والغثيان.
7 - شلل تشنجي في أحد أطراف الجسم.
8 - فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن.
9 - مواجهة صعوبة في المشي، والشعور بالدوخة، وفقدان التوازن.
10 - الإصابة بالصداع الشديد والمفاجئ وقد يصاحبه بالغثيان.

أسباب جلطات المخ

1 - تزايد خطر الإصابة بالجلطة المخ نتيجة التقدم في العمر.
2 - الإصابة بداء الرجفان الأذيني.
3 - الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي.
4 - العوامل الوراثية والتاريخ العائلي في الإصابة بمثل السكتة أو الجلطة الدماغية
5 - الإصابة السابقة بنوبة قلبية.
6 - ارتفاع ضغط الدم الغير المنتظم.
7 - الإصابة بداء السكري.
8 - ارتفاع مستوى الكوليسترول.
9 - الإصابة بأمراض الشرايين.
10 - عدم الإهتمام بممارسة النشاط البدني.
11 - زيادة الوزن المفرط والسمنة.
12 - اضطرابات في النوم وسوء التغذية
13 - تناول التدخين بشراهه.

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