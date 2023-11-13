أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

بدأت الآن صلاة الجنازة على الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي وافته المنية أمس.

وأصيب عثمان محمد علي بجلطة في المخ، خلال الفترة الأخيرة، وبعد تدهور حالته تم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة.

ولد عثمان محمد علي، في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية، فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة.

وشارك فى أول مسلسل إذاعي، وهو "حب وإلهام" في عام 1954، ثم تلته أعمال عديدة منها "للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم".

وشارك عثمان محمد علي، فى العديد من الأعمال الفنية وكان آخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2021، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النقلي.