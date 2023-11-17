قبل الشتاء.. كيف تحمي نفسك من الجوع ليلا وزيادة الوزن؟

مع قدوم فصل الشتاء يزداد لدى الكثير منا الرغبة فى تناول الطعام بكميات كبيرة، وهو ما يزيد من احتمالية اكتساب مزيد من الوزن خلال فترة الشتاء، فيتسأل الكثير عن كيفية حماية أجسمنا من الحاجة إلي تناول الطعام بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء.

فوفقا لما جاء في موقع “health”، فهناك مجموعة من النصائح التى تساعد بشكل كبير في الحماية من اكتساب مزيد من الوزن خلال فصل الشتاء، والتى يجب إتباعها بشكل يومي لحماية الجسم من الزيادة في الوزن، والتى تتمثل أهمها في تناول الخبز الأسمر بدلا من المعجنات في الصباح خاصة أن الكثير يرغب في تناول المعجنات الساخنة خلال فصل الشتاء ولكن استبدالها بالخبز الأسمر أفضل بكثير ويجب الحرص على أن يكون المقدار بقيمة رغيف إلي رغيف ونصف طوال اليوم.

وبحسب ما جاء في التقرير، فيجب الحرص على تناول الأطعمة القليلة الدسم، وذلك لعدم اكتساب مزيد من الوزن خلال فصل الشتاء، خاصة مع زيادة الرغبة فى تناول الطعام خلال ليالى الشتاء، إلي جانب ذلك يجب الحرص على إدخال البروتين عنصر أساسي في وجباتك وذلك لإعطائك الإحساس بالشبع لفترات طويلة، إلي جانب ذلك يجب أن الإكثار من تناول الخضراوات مليئة بالألياف الغذائية، وهذه الألياف تزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول مما يساهم في تقليل كمية الطعام المتناولة وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن.

الفاكهة والماء أساسي في الشتاء لعدم اكتساب الوزن

كما يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم، خاصة أن تناول الماء يساعد على الشعور بالشبع، كما يساعد في ترطيب الجسم خلال فترة الشتاء، كما يجب الاعتماد على تناول الفاكهة خلال فصل الشتاء لانها تمنحك الإحساس بالشبع ايضا وقليلة السعرات الحرارية.