الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة العامرى فاروق

شعار الأهلي
شعار الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الرياضة المصرية بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان العامرى فاروق قد وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة منذ أكثر من شهرين أثناء أداء عمله بنادى الأهلى، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

ونعى الأهلي في بيان سابق العامري فاروق عبر الصفحة الرسمية للنادي.

وجاء نص البيان على النحو الآتي:

«ينعى نادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه». «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على إثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.
في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد نادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون».

الخطيب يهدى جائزة «جلوب سوكر» إلى جمهور الأهلى والعامرى فاروق

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عقب تسلمه جائزة «جلوب ‏سوكر» بمناسبة فوز الأهلي بلقب أحسن نادٍ في الشرق الأوسط، على إهداء ‏هذه الجائزة إلى جمهور الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي.

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