الأهلى ينعى العامرى فاروق نائب رئيس النادى ووزير الرياضة الأسبق

نعى مجلس إدارة الأهلي، نائب رئيس النادي، العامري فاروق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي: «ينعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه». «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على إثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

«في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى-عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون».

وخضع العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ووزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة الماضية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل، دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية.

الخطيب يهدي جائزة «جلوب سوكر» إلى جمهور الأهلي والعامري فاروق

كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، قد حرص عقب استلامه جائزة «جلوب ‏سوكر» بمناسبة فوز الأهلي بلقب أحسن نادٍ في الشرق الأوسط، على إهداء ‏هذه الجائزة إلى جمهور الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي.