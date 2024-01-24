الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يعتذر عن خبر وفاة العامري فاروق ..ويؤكد صعوبة حالته (فيديو)

العامري فاروق
العامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر كواليس الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي.

شوبير يعتذر لأسرة العامري فاروق ويؤكد صعوبة الحالة الصحية

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: “أنا بقدم اعتذار لأسرة نائب رئيس النادي الأهلي على ما نشرته على حسابي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوفاته”.

أضاف: "عندما كتب خبر وفاة العامري فاروق، كان بناء على تصريحات من مصدر مهم جدا جدا جدا يقول الحقيقة دائما، بما لا يدعى مجال للشك".

وواصل شوبير: "الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة الأسبق صعبة جدا لأقصى الدرجات، لا نملك إلا ادعو له من القلب، لا يرد القدر غير الدعاء".

واختتم قائلا: "العامري فارق ما زال على قيد الحياة الحمد لله، فإنه يصارع المرض".

يذكر أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الحالي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، قد دخل في غيبوبة تماما، أثر تعرضة لنزيف حاد بالمخ، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، قد أعلنت أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري 2024، خبر وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الحالي ووزير الشباب والرياضة الأسبق للمرة الثانية على التوالي، نتيجة إصابته بزيف حاد بالمخ، دخل على أثرها في غيبوبة تماما منذ نوفمبر الماضي "2023".

إلا أن شقيقه خالد فاروق، قد نفى خبر وفاة العامري جملا وتفصيلا، مؤكدا بقاء شقيقه على قيد الحياة، ويحتاج لدعواتكم فقط بالشفاء، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، متسائلا: "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة؟".

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