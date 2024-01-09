الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

العامري فاروق وزير
العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق

حرص الدكتور أشرف  صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس نادي الأهلي في المستشفى صباح اليوم، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه باكتمال الشفاء.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الثلاثاء، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح أول ناد للجامعات الحكومية في جامعة حلوان، مؤكدا أن إنشاء النادي يعتبر إضافة قوية للرياضة المصرية وبالأخص الرياضة الجامعية، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لمن أسهم في إنشاء النادي، مشيراً إلى أن إنشاء أندية الجامعات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالنشاط الطلابي داخل الجامعات والمعاهد المصرية.
ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المستويين الرياضي والأكاديمي في دعم الأنشطة المختلفة داخل الجامعات وتنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين في المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.
وأشاد وزير الرياضة بالمستوى الذي ظهر عليه نادي جامعة حلوان من إنشاءات وملاعب رياضية عالية الجودة، مؤكدا أن إنشاء النادي، إضافة مستقبلية للمنتخبات الوطنية في كل الرياضات بالإضافة إلى خلق مناخ مناسب وصحي لطلاب جامعة حلوان لممارسة الرياضة داخل الجامعة وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بنشر الممارسة الرياضية بين أوساط الطلاب.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب وزير الرياضة الأسبق وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار (صور)

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أزمة تهدد انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي في يناير

اعترافات المتهمين بسرقة شركة اتصالات في حدائق القبة

قبل محاكمتها بالعدل الدولية.. ماذا دار في اجتماع بلينكن وقادة إسرائيل المغلق؟

طنطا يهزم القناة بهدف عبد الرحمن الدح ويصل للنقطة 25 في دوري المحترفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر