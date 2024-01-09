وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس نادي الأهلي في المستشفى صباح اليوم، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه باكتمال الشفاء.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الثلاثاء، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح أول ناد للجامعات الحكومية في جامعة حلوان، مؤكدا أن إنشاء النادي يعتبر إضافة قوية للرياضة المصرية وبالأخص الرياضة الجامعية، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لمن أسهم في إنشاء النادي، مشيراً إلى أن إنشاء أندية الجامعات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالنشاط الطلابي داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المستويين الرياضي والأكاديمي في دعم الأنشطة المختلفة داخل الجامعات وتنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين في المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى الذي ظهر عليه نادي جامعة حلوان من إنشاءات وملاعب رياضية عالية الجودة، مؤكدا أن إنشاء النادي، إضافة مستقبلية للمنتخبات الوطنية في كل الرياضات بالإضافة إلى خلق مناخ مناسب وصحي لطلاب جامعة حلوان لممارسة الرياضة داخل الجامعة وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بنشر الممارسة الرياضية بين أوساط الطلاب.