الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الجبلاية ووفد الجمعية العمومية يزورون العامرى فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

زار وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمه جمال علام رئيس الاتحاد، العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على حالته، عقب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

ضم الوفد إلى جانب علام كلا من محمد حلمي مشهور، إيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، إضافة لرؤساء بعض أندية الجمعية العمومية.

وحرص د.أشرف  صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس نادي الأهلي في المستشفى صباح اليوم من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه باكتمال الشفاء.

وافتتح د. أشرف صبحي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح أمس الأول نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح أول ناد للجامعات الحكومية في جامعة حلوان، مؤكدا أن إنشاء النادي يعتبر إضافة قوية للرياضة المصرية وبالأخص الرياضة الجامعية، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لمن أسهم في إنشاء النادي، مشيرًا إلى أن إنشاء أندية الجامعات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالنشاط الطلابي داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

ولفت صبحى إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المستويين الرياضي والأكاديمي في دعم الأنشطة المختلفة داخل الجامعات وتنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام فى جميع المحافظات، والكشف عن الموهوبين والمبدعين في المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.

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