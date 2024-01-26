الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنه فى 25 سبتمبر 1893م في قرية نيوفورويرك البروسية الصغيرة ببولندا لعائلة من المزارعين.

أبرز المعلومات عن الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد