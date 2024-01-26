الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنه فى 25 سبتمبر 1893م في قرية نيوفورويرك البروسية الصغيرة ببولندا لعائلة من المزارعين.
أبرز المعلومات عن الطوباوي مايكل كوزال الأسقف الشهيد
- في البداية كان الأب عاملاً ولكنه أصبح فيما بعد مدير المزرعة التي يملكها توماس بييتشيك، في عام 1888 تزوج ماريانا ، وهي أرملة ولديها خمسة أطفال من زواجها الأول. كان لدى ميايكل كوزال ستة أشقاء.
- شارك شقيقه الأكبر فويتشخ في انتفاضة بولندا الكبرى ثم في الحرب البولندية السوفيتية. التى سقطت في غرودنو عام 1920م.
- سيم كاهناً فى 23 فبراير عام 1918م لأبرشية جنيزنو في كاتدرائية الأبرشية على يد الأسقف المساعد فيلهلم أتانازي كلوسكي، عين راعياً ومدرساً لمدة اثني عشر عاماً فى المدرسة الإعدادية التابعة للإبرشية.
- في 1 يونيو1920 أصبح مدير أبرشية القديس نيكولاس في كروستكو. شارك لي في الأنشطة الاجتماعية لصالح السكان خلال الفترة التي استعادت فيها بولندا استقلالها وأعاد تنظيم أنشطة الشباب.
- كان ناشطًا في النقابة العمالية وفي اتحاد الشباب مع العمل الكاثوليكي، كما تعاون مع دوائر الصليب الأحمر البولندية.
- في عام 1923 ، وبفضل مبادرته ، أسس الكاردينال البولندي ، الكاردينال إدموند دالبور ، رعية رومانية كاثوليكية في بياوليوا.
- في أبريل من ذلك العام ، عينه الرئيس مديراً لمدرسة البنات الثانوية البلدية الكاثوليكية في بيدغوش. هناك أيضًا عمل كمعلماً. لوحظ التزامه بالخدمة الرعوية من قبل الكاردينال أوغست هلوند ، الذي عهد إليه في 1 نوفمبر 1927 بوظائف االمرشد الروحي لمدرسة الإكليريكية الأولية في جنيزنو.
- عينه البابا بيوس الثاني عشر أسقفًا مساعدًا لواتسوافيك وأسقف لابا الفخري.وتم تكريسة اسقفاً فى 10 يونيو عام 1939م على يد الأسقف كارول ميتشيسلاف رادونسكي ،قبل شهرين فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية.
- كان في البداية مساعدًا ثم أسقفًا لكلاويك.بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ، رفض الهروب واستمر في خدمة المؤمنين في أبرشيته روحياً ، ورعاية الجرحى والأهتمام بالمهجورين والحزني.
- في 16 يناير 1940 ، نُقل من سجن فواتسوافيك إلى معسكر انتقالي ، وهو دير سيسترسي سابق في ليد، أثناء النقل وبسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 21 درجة تحت الصفر ، عانى من قضمة الصقيع في أذنيه وأنفه ورجليه.
- ظل هو والأسرى هناك حتى 3 أبريل 1941. في غضون ذلك ، بذل الكرسي الرسولي جهودًا دبلوماسية لترتيب المونسنيور كوزال لتولي منصب أسقف لوبلين أو الحصول على الجنسية الألمانية أو ترك الحكومة العامة بمحض إرادته. وقد رفض بشدة كل هذه الاقتراحات.
- في 3 أبريل 1941 ، تم نقل المطران كوزال وقساوسة آخرين إلى سجن إينوفروسواف، تعرض الكهنة للضرب بالعصي أثناء صعودهم ونزولهم من الشاحنات. كما تم استخدام هذا النوع من القمع أثناء الاستجوابات في السجن.
- بالفعل أثناء الاستجواب الأول ، قام الجستابو بضرب المونسنيور كوزال ، مما أدى إلى إتلاف أذنه الداخلية والتسبب في حدوث التهاب. تم نقل الكهنة بالقطار إلى برلين وهالي وفايمار ونورمبرغ
- في 25 أبريل 1941 ، وصل إلى المربع الخاص 28 المخصص لأعتقال رجال الدين الواقع في محتشد اعتقال داخاو. حصل الأسقف على الرقم 24544 ، ومثله مثل جميع الكهنة ، كان يرتدي زيًا مخططًا به مثلث أحمر ، مما يشير إلى أنه كان سجينًا سياسيًا. أمضى ثلاث سنوات في داخاو ، حيث كان نموذجًا ومرشدًا روحيًا ، خاصة للكهنة الآخرين المسجونين معه، كان يحتفل بالقداس الإلهي للمعتقلين
- بعد يومين من وفاة مايكل كوزال ، أعلنت الإذاعة البولندية في لندن عن هذه الحقيقة. تسبب هذا في قلق كبير للألمان ، الذين خافوا من وجود محطة إذاعية مخفية في محتشد اعتقال داخاو تنقل المعلومات إلى الحلفاء عن طريق الراديو. ورفضت الأسرة إعادة ممتلكاتها الشخصية وتناثر الرماد في أنحاء المخيم. حتى أن الكهنة مُنعوا من الصلاة والاحتفال بالقداس في 26 يناير 1943. طوبه البابا يوحنا بولس الثاني في وارسو خلال زيارته الرسولية لبولندا في 14 يونية 1987م.