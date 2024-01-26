الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد صناعة الميرون المقدس لعام 2024 برئاسة البابا تواضروس الثاني

جريدة الدستور

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، ويترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني منذ توليه السده المرقسية، إذ اقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.

موعد صناعة الميرون

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمده55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الاثنين، قداس شم النسيم، في 5 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الخميس، نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس.

قدم لقداسة البابا مجموعة الزيوت العطرية، الخاصة بتجهيز وصنع زيت الميرون المقدس، والذي سيتم صنعه في شهر مارس من العام الجاري.

تم عمل الميرون المقدس عشرات المرات في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وحسب التقليد المقدس، فقد كانت المرة الأولى التي صُنِع فيها الميرون المقدس قد تمت في عُلِّيَّة مارمرقس (علية صهيون)

 حيث أخذ الرسل الأطهار الحنوط التي كانت على جسد الرب (يو 19: 39)، وأضافوا عليها الحنوط والأطياب التي جاءت بها المريمات (لو 23: 56) مع زيت الزيتون، وصلوا عليه جميعًا وصيَّروه دهنًا مقدسًا خاتمًا للمعمودية ورسموا أن يقوموا خلفاؤهم رؤساء الكهنة بإضافة زيت الزيتون والطيب والحنوط لما يبقى من الخميرة حتى لا ينقطع

 واسْتَخْدَم الرسل هذا الزيت في المسحة المقدسة حيث أخذ كل منهم كمية منه، ومن بينهم القديس مارمرقس الرسول عند مجيئه إلى مصر. وأصبحت تلك الأطياب هي الخميرة المقدسة التي صُنع بها الخميرة المقدسة.

 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طقس عمل زيت الميرون زيت الميرون المقدس طقس صنع الميرون طقس صناعة الميرون المقدس

مواد متعلقة

"الكاثوليكية" تشارك فى افتتاح الدورة الـ55 من معرض الكتاب

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة دوينوين

متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024؟

رئيس أساقفة سبسطية: مأساة غزة أكبر بكثير مما يظهر في وسائل الإعلام

رئيس أساقفة سبسطية: نرفض التصريحات العنصرية الإقصائية الداعية لطرد الفلسطينيين من القدس

البطريرك مار أغناطيوس يونان يترأّس قداس انتهاء صوم نينوى بروما

موعد صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة