موعد صناعة الميرون المقدس لعام 2024 برئاسة البابا تواضروس الثاني

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، ويترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني منذ توليه السده المرقسية، إذ اقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.

موعد صناعة الميرون

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمده55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الاثنين، قداس شم النسيم، في 5 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الخميس، نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس.

قدم لقداسة البابا مجموعة الزيوت العطرية، الخاصة بتجهيز وصنع زيت الميرون المقدس، والذي سيتم صنعه في شهر مارس من العام الجاري.

تم عمل الميرون المقدس عشرات المرات في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وحسب التقليد المقدس، فقد كانت المرة الأولى التي صُنِع فيها الميرون المقدس قد تمت في عُلِّيَّة مارمرقس (علية صهيون)

حيث أخذ الرسل الأطهار الحنوط التي كانت على جسد الرب (يو 19: 39)، وأضافوا عليها الحنوط والأطياب التي جاءت بها المريمات (لو 23: 56) مع زيت الزيتون، وصلوا عليه جميعًا وصيَّروه دهنًا مقدسًا خاتمًا للمعمودية ورسموا أن يقوموا خلفاؤهم رؤساء الكهنة بإضافة زيت الزيتون والطيب والحنوط لما يبقى من الخميرة حتى لا ينقطع

واسْتَخْدَم الرسل هذا الزيت في المسحة المقدسة حيث أخذ كل منهم كمية منه، ومن بينهم القديس مارمرقس الرسول عند مجيئه إلى مصر. وأصبحت تلك الأطياب هي الخميرة المقدسة التي صُنع بها الخميرة المقدسة.