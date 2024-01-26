الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكاتدرائية يسوع الملك

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي مطران  إيبارشية المنيا  للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، مؤتمر المرحلة الإعدادية وذلك بكاتدرائية يسوع الملك. 

كان في استقباله الآباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية، وألقى صاحب النيافة كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان "الاشتياق إلى الله".

 التأكيد على أهمية الصلاة وقراءة الكتاب المقدس 

 وأكد على أهمية الصلاة وقراءة الكتاب المقدس بعمق والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارسة الأسرار بها.

 وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة التفقدية في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة والمؤتمرات في كل كنائس الإيبارشية.
 وكان قد التقي  الأنبا باسيليوس مع شمامسة كل كنائس الاببارشية وعدد من الشمامسة  الصغار المتميزين في الالحان الكنسية بحضور لفيف من الاباء كهنة الايبارشية وذلك بمقر المطرانية 
حيث استمع صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكل الآراء ومقترحات الشمامسة 
وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة روحية لهم بعنوان  ( اهمية خدمة الشماسية  ) وتوجيهاته ورؤيته في اللقاء علي أهمية تكوين الأجيال القادمة وتعليمهم الألحان وروحانية الطقوس القبطية لخدمة الكنيسة.
وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة خدمة الشمامسة بكنائس الايبارشية. 

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية يسوع الملك الانبا باسيليوس إيبارشية المنيا

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