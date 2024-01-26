البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلاب إكليريكية المحرق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء "المحرق"، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي على الكلية، الذين جاءوا إلى القاهرة في رحلة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الأنشطة الثقافية للكلية.

وقدم المشرف الروحي على الكلية عرضًا لأنشطة الكلية وطلابها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2023- 2024 ثم ألقى قداسة البابا كلمة عن "العام الجديد" واستمع لأسئلتهم وأجابهم عليها.

وفي الختام قدم لهم بعض الهدايا والتقطوا صورًا تذكارية مع قداسة البابا، حضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي عليها.

و الكلية الإكيلريكية بالمحرق تهدف إلى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية من الشباب روحيًا، وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

شروط الالتحاق والقيد

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية.

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.

5.أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له،بالموافقه على التحاقه بالكليه الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.

6.بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لأباء أساقفة عمومين،يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.

7.أن يكون المتقدم متفرغ من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.

8.اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.

9.النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية