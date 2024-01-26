الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلاب إكليريكية المحرق

جريدة الدستور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني،  بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء "المحرق"، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي على الكلية، الذين جاءوا إلى القاهرة في رحلة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الأنشطة الثقافية للكلية.

وقدم المشرف الروحي على الكلية عرضًا لأنشطة الكلية وطلابها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2023- 2024 ثم ألقى قداسة البابا كلمة عن "العام الجديد" واستمع لأسئلتهم وأجابهم عليها.

وفي الختام قدم لهم بعض الهدايا والتقطوا صورًا تذكارية مع قداسة البابا، حضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي عليها.
و الكلية الإكيلريكية  بالمحرق تهدف إلى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية من الشباب روحيًا، وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

شروط الالتحاق والقيد

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية.

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.

5.أن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له،بالموافقه على التحاقه بالكليه الإكليريكية وأن يكون مسئولًا عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى.

6.بالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لأباء أساقفة عمومين،يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضًا على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة.

7.أن يكون المتقدم متفرغ من العمل تفرغًا كاملًا للدراسة بالكلية.

8.اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسى لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية.

9.النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية 

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالقاهرة طلبة الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء المحرق معرض القاهره الدولي للكتاب

مواد متعلقة

تعرف على موعد بدء الكنيسة القبطية الصوم الكبير لعام 2024

المؤتمر الأول لكهنة أبو قرقاص وزوجاتهم.. أبرز فعاليات الكنيسة

موعد صناعة الميرون المقدس لعام 2024 برئاسة البابا تواضروس الثاني

"الكاثوليكية" تشارك فى افتتاح الدورة الـ55 من معرض الكتاب

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة دوينوين

متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024؟

رئيس أساقفة سبسطية: مأساة غزة أكبر بكثير مما يظهر في وسائل الإعلام

رئيس أساقفة سبسطية: نرفض التصريحات العنصرية الإقصائية الداعية لطرد الفلسطينيين من القدس

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة