الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا ثيودروس الثاني يزور اليونان وشارك في المجمع المقدس لكنيسة

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

استقبل  البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا خلال زيارته لليونان. في مدينة كيبسيلي بمقاطعة أتيكي،  أسقف تالانتي أبيفانيوس ممثل المتروبوليت هيرونيموس مطران أتيكي والأرشمندريت رافائيل وكيل كنيسة القيامة بالقدس، بحضور المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا من بطريركية الإسكندرية

جاء ذلك في قاعة المناسبات الخاصة ببطريركية الإسكندرية في كيبسيلي، وبحضور العديد من الشخصيات العامة.

 انعقاد المجمع المقدس للتسلسل الهرمي لكنيسة اليونان

انعقد المجمع المقدس للتسلسل الهرمي لكنيسة اليونان في جلسته غير العادية، برئاسة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان السيد إيرونيموس، في قاعة المؤتمرات بالمجمع المقدس.

أشار رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان السيد إيرونيموس في كلمته المختصرة إلى سبب قراره بعقد هيئة المجمع المقدس لتسلسل هرمية كنيسة اليونان في جلسة غير عادية، وهي: "سيتم تقديم قانون جديد للزواج المدني للأزواج المثليين والأحكام الفردية لتبني الأطفال تحت قيادتهم (الحكومة)".

وفي تعليقه على القانون الذي سيتم تقديمه، أكد أنه "واقع جديد، لا يهدف فقط إلى تغيير التماسك الاجتماعي في بلدنا، بل أيضا إلى إدخال أشكال جديدة للأسرة، فضلا عن تطبيع الأسرة "العلاقة بين الأفراد من نفس جنس الأسرة". في الوقت نفسه، يتم خلق العديد من التحديات "لسر الزواج المقدس والعظيم"، وتتأثر المعايير التقليدية للأب والأم، بينما تتم محاولة إجراء تغييرات في أحكام قانون الأسرة، مع القانون المركزي بالطبع. كونها مؤسسة الأسرة.

انتهى اجتماع المجمع المقدس الدائم، الذي استمر ما يقرب من خمس ساعات، وكان حول كيفية رد فعل الكنيسة الهيلينية على مشروع القانون الحكومي القادم الذي ينص على الحق في الزواج المدني للأزواج المثليين.

 الكنيسة تصدر بيانا حول إعلان حول "الزواج المثلي والأبوة والأمومة المثلية"

وانتهى الاجتماع بقرار بالإجماع بتوافق رؤساء الكهنة بشكل كامل، وأصدر المجمع المقدس إعلان حول "الزواج المثلي" - "الأبوة والأمومة المثلية" بالتفصيل، مما جاء فيه:

بند 8: تعترف كنيسة اليونان فقط بالسر المقدس للزواج المسيحي وترفض الزواج المدني بغض النظر عن الجنس هذا يعارض الزواج المدني "للأزواج المثليين" على أساس إضافي أنه يؤدي حتما إلى "الأبوة المثلية" من خلال التبني أو تأجير الأرحام. يتعارض هذا التشريع مع الأنثروبولوجيا المسيحية ومع واجب المجتمع في ضمان رفاهية الأطفال وتربيتهم السليمة، ولكن أيضًا يتعارض مع حق الأطفال في الحصول على حضور ورعاية الأب والأم. لكل الأسباب السالفة الذكر، ومن منطلق المسؤولية الرعوية والمحبة، تعارض كنيستنا المقدسة مشروع القانون المقترح بشدة.

 

البابا ثيؤدوروس الثاني أسقف تالانتي أبيفانيوس مطران أتيكي مطران غينيا بطريركية الاسكندرية كنيسة القيامة بالقدس

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