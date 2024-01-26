الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل مشاركة جناح المركز الثقافي الأرثوذكسي بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تشارك الكنائس المصرية بالكثير من الإصدارات فى الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب التى تحمل رقم 55، المقرر أن تستمر فعالياتها حتى فبراير الجارى.

ولا تقتصر مشاركات الكنائس المصرية فى معرض الكتاب على الكنيسة الأرثوذكسية، من خلال المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والكلية الإكليريكية، بل تمتد لتشمل الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.

أبرز المشاركات معرض الكتاب

ويشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في  معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ أعلن عن إتاحة جميع إصدارات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي متاحة في صالة: 1، جناح: B34.

أهم الإصدارات في جناح المركز القبطي المصري 

ويعرض المركز الثقافي القبطي في معرض الكتاب مجموعة متنوعة من الكتب اللاهوتية – التي تدرس علوم الدين- ومجموعة تأملات وأعمال كتابية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكتابات الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي.

بالإضافة إلى كتب عن قناة السويس وكتاب على خطى المسيح، وقاموس للغة القبطية، والماسونية، والبابا المصلي كتابًا عن حياة البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116.

كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مشاركتها للمرة الرابعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين.

وتشارك الكنيسة من خلال دار نشر لوغوس التابعة للبطريركية القبطية للكاثوليك، وذلك في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 من فبراير المقبل.

معرض الكتاب 2024

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نسخته الـ"55"،أمس الخميس،  ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 ويستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

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