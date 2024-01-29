بعد معسكر الإمارات.. كولر يمنح اللاعبين 3 أيام راحة ويعالج إهدار ضربات الجزاء

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء معسكر الإمارات الذي ينتهي اليوم 28 يناير الجاري.

وأبلغ كولر لاعبي الفريق بالحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية منتصف الأسبوع الجاري.

وخاض الأهلي معسكرًا تحضيريًا استمر لمدة 7 أيام في عجمان بالإمارات حييث بدأ المعسكر يوم السبت الماضي وتخلله مباراتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر في اللقاء الأول وتعادل إيجابيا في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول تدريباته بعد الراحة لمدة 3 أيام بمشاركة اللاعبين الدوليين عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية أمام الكونعو بضربات الترجيح.

كولر يبحث عن حل لأزمة إهدار ركلات الجزاء في الأهلي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث أزمة إهدار ركلات الجزاء التي ظهرت خلال معسكر الإمارات الحالي.

وقد أهدر رامي ربيعة ضربة جزاء في ودية الأخدود السعودي وأهدرأنتوني موديست ضربة جزاء أمام حتا الإماراتي.

مطالبة اللاعبين بضرورة التركيز مع تسديد ضربات الجزاء

وكشف مصدر مسئول أن كولر طالب اللاعبين بضرورة التركيز مع تسديد ضربات الجزاء خاصة أن اهدارها في الودي قد يستمر في المباريات الرسمية في حالة عدم علاج تلك الأخطاء.

وأضاف المصدر المدير الفني أكد إعادة النظر في ترتيب اللاعبين لتسديد ضربات الجزاء وسيكون هناك فقرة بشكل شبه دائم في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي والمقرر لها أحد يومي 16و17 فبراير القادم.

ويغيب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق عن المباريات الإفريقية، عقب إصابته مع المنتخب وخضع لعملية جراحية في الكتف بإلمانيا.